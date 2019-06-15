STANBUL - ESENYURT'TA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN DÜŞTÜ
3 saat önce
Esenyurt'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Çınar
Mahallesi 1440. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün evde yalnızdı. Küçük kız, 4 katlı binanın ikinci katında dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Nazlı Akgün, düşerek yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın tedavisi sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Ambulanstan görüntü
Binadan görüntü
Görgü tanığı ile röportaj
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