Son Dakika Haberleri: STANBUL - ESENYURT'TA  6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN DÜŞTÜ
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STANBUL - ESENYURT'TA  6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN DÜŞTÜ

3 saat önce

Esenyurt'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.

STANBUL - ESENYURT'TA  6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN DÜŞTÜ, System.String[]

Esenyurt'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Çınar Mahallesi 1440. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün evde yalnızdı. Küçük kız, 4 katlı binanın ikinci katında dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Nazlı Akgün, düşerek yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Ambulanstan görüntü 
Binadan görüntü
Görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar


 
 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
Çınar, Esenyurt, Güncel
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