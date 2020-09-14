İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN KADEMELİ MESAİLENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

Haber-Kamera: ELİF YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, ""İstanbul'da toplu ulaşım çok büyük. İlk vaka tarihinden önceki yolcu sayısı 10 milyon 700 bindi. Bu rakamlar ilk dönemlerde 400 bine kadar düştü. Tekrar 5 milyonun üzerine çıktı. Yakın tarihte genelde geldi. Bununla ilgili Cuma günü Esnaf Odası toplantı yaptık. Bunun ikincisini bugün valilikte yaptık. Aynı zamanda Sanayi Odası, Ticaret Odası bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz. Büyükşehirle de geçen hafta toplandık. Çarşamba günü de tekrar toplanacağız" dedi.

"YAKIN ZAMANDA PAYLAŞACAĞIZ"Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir, belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız" diye konuştu.