Stancu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stancu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Stancu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Stancu, AA'nın

Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Stancu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı için oy kullanan Stancu, "Çocuğun askere bakışı hoşuma gitti." dedi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafını tercih eden Rumen golcü, "Daha önce hiç suyun içinde tank görmedim. Çok güzel gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 10 golle Adis Jahovic ile zirveyi paylaşan Stancu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı "Burada duyguları hissedebiliyorsunuz." diyerek beğendi.

Bogdan Stancu, AA fotoğraflarını çok güzel bulduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını belirtti.

Gençlerbirliği, Bogdan Stancu, Behçet Alkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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