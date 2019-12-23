Stancu gollerine devam ediyor - Son Dakika
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Stancu gollerine devam ediyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, son 6 haftada da rakip fileleri havalandırdı.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, son 6 haftada da rakip fileleri havalandırdı.

Ligde bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 haftada 15 maça çıkan Stancu, 11 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren 32 yaşındaki futbolcu, son 6 lig maçında fileleri 8 kez sarstı.

Stancu, bu süreçte Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını 2'şer kez havalandırırken, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a birer gol attı.

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu, bu sezon ayrıca Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Stancu, son olarak Gençlerbirliği'nin dün sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Stancu, başkent ekibinin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçmesinde attığı gollerle önemli rol oynadı.

Beşiktaş maçında cezalı

Bogdan Stancu, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Deneyimli golcü, takımının ilk yarının son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Bogdan Stancu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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