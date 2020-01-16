Stand-Up'çı  Cem İşçiler, İKÜ'de - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Stand-Up'çı  Cem İşçiler, İKÜ'de - Son Dakika

Stand-Up'çı  Cem İşçiler, İKÜ'de

7 saat önce

Stand-Up'çı Cem İşçiler, "Komik Olan Ben Değilim" adlı gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak.

Stand-Up'çı  Cem İşçiler, İKÜ'de, System.String[]

Stand- Up'çı Cem İşçiler, "Komik Olan Ben Değilim" adlı gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), stand-up'çı Cem İşçiler'i ağırlayacak. İşçiler, "Komik Olan Ben Değilim" adlı gösterisiyle 6 Şubat Perşembe günü, saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Cem İşçiler, bugüne kadar 200'den fazla sahnelediği "Açık Konuşuyorum" adlı tek kişilik gösterisine, hayatındaki deneyimlerden yeni örnekler ekleyerek "Komik Olan Ben Değilim" ismiyle devam ediyor. Daha önce Haldun Dormen Sahnesi, Muammer Karaca Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Old City Comedy Club, Tiyatro Prizma Sahnesi de dahil birçok yerde izleyicisiyle buluşan İşçiler, kendine özgü hikayeleri ve anlatımıyla dikkat çekiyor. 2009 yılında Edirne, Keşan'da katıldığı bir stand-up yarışmasında birinci olarak meslek hayatına adım atan komedyen, gösterilerinde hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerden de ilham alıyor.


İstanbul Kültür Üniversitesi, Up, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum
Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek Zahide Yetiş'in konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri
21:51 Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var - Son Dakika Haber
21:43 Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika Haber
21:42 İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası - Son Dakika Haber
21:28 Ankara'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika Haber
21:26 Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti - Son Dakika Haber
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber
21:07 Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Stand-Up'çı  Cem İşçiler, İKÜ'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]