Stand-Up'da Alevilere hakaret soruşturması - Son Dakika

Stand-Up'da Alevilere hakaret soruşturması

03.12.2020 14:16
Stand-Up'da Alevilere hakaret soruşturması, System.String[]

Kadıköy'deki stand-up programında Alevilere yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirtilen Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında, "Halkın bir kesimini din, mezhep farkı gözeterek aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy'deki stand-up programında Alevilere yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirtilen Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında, "Halkın bir kesimini din, mezhep farkı gözeterek aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy'de bir eğlence mekanında bu yıl Mart ayında yaptıkları stand-up programında Alevilere yönelik bazı sözler sarf eden Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheliler Pınar Fidan ve Özgür Tüsun'un Kadıköy'de bir eğlenme mekanında 'Tuz Biberi' isimli bir stand-up programı yaptıkları, programda Alevilere yönelik kullanılan sözlerin hakaret içerikli olduğu gerekçesi ile ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başladığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYIK KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Pınar Fidan'ın ifadesinde herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla hareket etmediğini, amacının mizah yapmak olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığın ve yanlış anlamadan dolayı özür dilediği belirtildi.

1'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİŞüpheli Özgür Tosun'un, suça konu diyaloğun şaka amaçlı olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüpheliler Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.


Pınar Fidan, İddianame, Kadıköy, Hakaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Stand-Up'da Alevilere hakaret soruşturması - Son Dakika


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