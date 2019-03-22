Stand-Up'da Bir İlke İmza Attılar!
1 saat önce
Best FM'de Gazoz Ağacı ve Gazor programlarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen Radyo Programcısı Cem ARSLAN, Enstrümanlarını konuşturan adam ünlü Perküsyon sanatçısı Mehmet AKATAY ile artık sahnelerde.
Geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'ün beğenilen sahnelerinden Baba Sahne'de ilk gösterisini gerçekleştiren ikili seyirciden tam not aldı. Gerek Cem ARSLAN'ın kıvrak zekâsı ve seyirciyle yüksek etkileşimi, gerek Mehmet AKATAY'ın olağanüstü perküsyon şovları seyircinin yüksek ilgi ve beğenisine nail oldu.Gösterinin akıcılığı, yüksek ritmi ve doğaçlama ilerliyor olması da hayli ilgi çekti.
Günlük yaşamdan kopmadan, hayatın içinden hikayeleri anlatan Cem Arslan'a, Mehmet Akatay'da perküsyonuyla eşlik etti. İkili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşecek gösteri tarihlerini açıklamaya hazırlanıyor.
Duyduklarınız, belki duymadıklarınız, gördükleriniz, belki görmedikleriniz, dünde kalanlar, bugün olanlar, belki olmayacaklar ve hayata dair güldüren hikayeleriyle fıkır fıkır, izlenmesi gereken bir gösteri.
7/24 yaşayan hikayeler…
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
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