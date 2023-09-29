Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

"DÖVİZ REZERVLERİNİN GÜÇLENMESİ HALİNDE POZİTİFE ÇEVİREBİLİRİZ"

S&P'den yapılan açıklamada, "Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.