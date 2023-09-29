Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.
S&P'den yapılan açıklamada, "Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çıkardı - Son Dakika