Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı - Son Dakika

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı

Standard & Poor\'s (S&P), Türkiye\'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı
Son Güncelleme: 29.09.2023 23:17

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

"DÖVİZ REZERVLERİNİN GÜÇLENMESİ HALİNDE POZİTİFE ÇEVİREBİLİRİZ"

S&P'den yapılan açıklamada, "Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı - Son Dakika
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