Standard Profil ailesi iftarlarda buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar etkinliklerinde Standard Profil ailesi bir araya gelirken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretimi yapan Standard Profil Grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar etkinliklerinde bu yıl da binlerce çalışanı ve aileleri ile buluştu. Fabrika alanlarında düzenlenen iftar yemeklerine Manisa'da; Manisa Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, Düzce'de düzenlenen etkinliklerde Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki hazır bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinliklerde Standard Profil İK Ekipleri de yerini alırken çalışanların aileleri fabrikayı tanıma fırsatı buldu.



Ramazan ayı boyunca Standard Profil Grubu'nun Düzce, Manisa 1 ve Manisa 2 lokasyonlarında düzenlenen toplam 6 iftar etkinliğine 7 bin kişinin üstünde katılım oldu. İftar etkinliklerinde tasavvuf müziği dinletisi yapılırken pamuk helva, macun, lokma, şerbet ikramı gibi Ramazan gelenekleri yaşatıldı. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler.



Düzenlenen son etkinlikte davetlilere seslenen Manisa Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, "Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği Ramazan ayında, kocaman bir aile olarak bir arada aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale gelen Ramazan buluşmalarımız bu yıl da huzur, birlik ve beraberlik duyguları ile gerçekleşti" dedi.



Düzce'de düzenlenen son iftar etkinliğinde konuşan Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki ise "Her sene olduğu gibi bu yıl da Standard Profil Düzce Fabrikası olarak düzenlediğimiz iftar yemeklerinde hep birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu birlikteliğin verdiği enerji ile çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğimizi inancım tam. Şimdiden çalışanlarımızın ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DÜZCE

