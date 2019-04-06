Son Dakika Haberleri: Standard Profil Grubu Çin'de Büyümeye Devam Ediyor

Standard Profil Grubu Çin'de Büyümeye Devam Ediyor

14 dakika önce

Çin'de 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Standard Profil Grubu, 6 milyon avro yatırımla Jingzhou şehrinde gerçekleştirdiği yeni fabrika yatırımıyla operasyonlarını genişletirken otomotiv devlerine yılda 2 milyon adet sızdırmazlık profili tedarik etmeye hazırlanıyor.

Standard Profil Grubu Çin'de Büyümeye Devam Ediyor, System.String[]
Çin'de 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Standard Profil Grubu, 6 milyon avro yatırımla Jingzhou şehrinde gerçekleştirdiği yeni fabrika yatırımıyla operasyonlarını genişletirken otomotiv devlerine yılda 2 milyon adet sızdırmazlık profili tedarik etmeye hazırlanıyor.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, 5 kıtada 7 ülkede gösterdiği faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürürken yeni fabrika yatırımını Çin'in Jingzhou şehrinde gerçekleştirdi. 2011 yılından bu yana Çin'de faaliyet gösteren Standard Profil Grubu, 6 milyon avro tutarındaki yeni yatırımıyla Çin'deki operasyonlarını genişletiyor. Belediye Parti Komitesi Sekreteri Guangzhong He, Belediye Başkan Yardımcısı Zhiqing Zhong, Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Pekin Ticaret Müşaviri Sezgin Taşkın ve Standard Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Standard Profil Jingzhou Fabrikası'nı Çin'deki operasyonlarını yöneteceği lider fabrika olarak konumlamayı planlıyor.

Toplam 66 bin metrekare alanda, oldukça stratejik bir konuma sahip olan fabrika yılda 2 milyon adet sızdırmazlık sistemi tedarik kapasitesiyle Geely, Volvo, Audi, SGM, Renault, Saleen gibi otomotivin en büyük üreticilerine üretim yapmaya hazırlanıyor. Halihazırda 2011 yılından bu yana Çin'de faaliyetlerini sürdüren Standard Profil Grubu'nun yeni yatırımı kapsamında yıl sonuna dek yaklaşık 300 kişiye istihdam oluşturması planlanıyor.

Standard Profil Jingzhou Fabrikası açılışında konuşan Standard Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer, "5 kıtada 7 ülkede 8 binden fazla çalışanı ile dünya çapında faaliyet gösteren Standard Profil Grubu olarak Çin'de oldukça stratejik bir konuma sahip olan yeni yatırımımızı hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 42 yıl önce yerel bir tedarikçi olarak başladığımız yolculukta; kendi alanında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise altıncı konumda bulunan global bir marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün ise bizim için en önemli pazarlardan biri olan Çin'in Jingzhou şehrinde 6 milyon avro ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla birlikte hem portföyümüzdeki dünya devi otomotiv müşterilerimize yakın olmayı hem de Çin pazarındaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna dek 300 kişilik istihdam oluşturmayı öngördüğümüz Standard Profil Jingzhou Fabrikası'nda son teknoloji üretim yeteneğimizi, ürün geliştirme ve kalıp tasarımı çalışmalarımızla birleştirdik. Sürekli gelişim ve kalite odağımız doğrultusunda, Jingzhou Fabrikası ile Çin pazarındaki ve Asya-Pasifik bölgesindeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

Standard Profil, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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