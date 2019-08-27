Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası'nı başlattı

Dünya çapında 7 ülkede faaliyet gösteren Standard Profil Grubu, 8 bine yakın çalışanının farkındalığını artırmak üzere, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası'nı başlatarak spor aktivitelerinden eğitime, çevresel faaliyetlerden oyunlara dek global çapta çeşitli etkinlikler düzenledi.



Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, tüm lokasyonlarında çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilerini güncellemek ve çevre konularında farkındalığını artırmak üzere, "İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası"nı başlattı. Bu kapsamda, spor aktivitelerinden eğitime, çevresel faaliyetlerden oyunlara çok sayıda alanda etkinlik gerçekleştirilirken yaklaşık 8 bin kişilik Standard Profil çalışanı sağlık, güvenlik ve çevre kültürü konusunda birbirinden farklı eğitimlere ve faaliyetlere katılarak farkındalığını artırdı. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası kapsamında Standard Profil'in 7 ülkede faaliyet gösteren tüm fabrikalarındaki çalışanları sağlıklı beslenmeye ilişkin yepyeni bilgiler edinirken sağlıklı yaşam bilinci aşılayan aktivitelere katıldı. Çalışanlara bu aktivitelerin yanı sıra Standard Profil 10 Altın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Kuralı gereği çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan eğitimleri verildi. Standard Profil yöneticileri ise sahada iş sağlığı güvenliği ve çevre konusunda denetimler yaptı.



İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası'nı başlatma nedenlerini dile getiren Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Grup Direktörü Salim Güngör Karslı, "Tüm çalışma arkadaşlarımızın yaptıkları işleri sağlıklı ve güvenli olarak yürütmelerini, kendi sağlık ve güvenlikleri ile birlikte diğer çalışanları ve çevrelerini de düşünmelerini istiyoruz. Bu nedenle, global çapta çalışanlarımızın, sağlık, güvenlik ve çevre konularında yalnızca iş yerinde değil, tüm yaşantılarında farkındalık kazanması için 'İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası'nı başlattık. Bundan böyle her yıl düzenlenecek 'İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Haftası' ile bize düşen sağlıklı ve güvenli yaşama sorumluluğunu yerine getireceğiz" dedi. - DÜZCE