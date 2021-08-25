Üye Girişi
Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi - Son Dakika

Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi

25.08.2021 19:48

Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Standartlar ekonominin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır" Eskişehir'de 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım' projesi bilgilendirme semineri...

Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:

"Standartlar ekonominin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım' projesi bilgilendirme semineri TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının öneminin vurgulandığı seminerde TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de konuşmalarını yaptı.

"Standartlar ekonominin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır"

Teknolojiyi üretme ve pazarlayabilme kapasitesinin refah düzeyi yüksek ve kalkınmış ülkelerde ortak bir özellik olarak görüldüğünü belirten TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yaptığı konuşmasında, "Teknoloji dünyasındaki gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu dünya herkes için büyük, ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Sanayicilerimiz, bu modern dünya ile uyum sağlamak isterken, ticarette evrensel kurallara göre hareket edip, küresel düzeyde bir ekonomik etkinliği hedeflemektedir. Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve teknoloji transferi, çevreci üretim, kaliteli ve güvenli üretim, tüketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi. Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Şahin, "Sanayicilerimiz ve üniversitelerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içerisinde olması temennimizdir" diye konuştu.

"Her sektörde ve üründe standardizasyona önem vermeliyiz"

Projeyi bir 'kazan kazan' olarak gördüklerini ifade eden E OSB Başkanı Nadir Küpeli, standardizasyonun önemine değindi. Eskişehir OSB olarak gelecek yıllardaki hedefleri hakkında konuşan Küpeli, "Türkiye olarak ihracatımızın büyük kısmını AB ülkeleri ve OECD ülkelerine yapıyoruz. Bu durumda bizim hitap ettiğimiz ve açıkçası esas kazanç sağladığımız bu pazarlara daha katma değerli ürünler satabilmemiz için her sektör ve üründe standardizasyona çok daha fazla önem vermemizi gerektiği açık. Bu bakımdan bugün detayları anlatılacak olan ve AB kaynaklarıyla finanse edilen bu önemli proje sanayimizin standart oluşturma ve geliştirme kapasitesini diğer taraftan uzun vadede ihracat gelirlerimizi arttıracak bir öneme sahip. Eskişehir OSB'den bugün gerçekleşen ihracat miktarı 1,7 milyar dolar, devreye girecek yeni yatırımlarla bu tutar 2030 yılında en az 5 milyar dolara ulaşacak. Hiç kuşkusuz bu ihracat artışında TSE tarafından başlatılan bu projenin zaman içinde gelişmesiyle sanayimizin standardizasyon konusunda söz sahibi hale gelmesiyle, ticari pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Standartlara uyum sağlamak özellikle ihracatta üstünlük oluşturmaktır"

Standardizasyonun küresel anlamda son yıllarda daha da kritik bir yer edindiğini vurgulayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TSE tarafından yürütülen projeyi desteklediklerini dile getirdi. Kesikbaş, yaptığı konuşmasında üreticilerin standartları oluşturmasında söz sahibi olmalarının önemli olduğuna değinerek şu sözleri kullandı:

"Eskişehir sanayisinin bir temsilcisi olarak Proje dahilinde yürütülen "Standartlara Yön Ver!" kampanyasını çok kıymetli buluyorum. "Üreten" kesim olarak sadece standartlara uyan değil, aynı zamanda standartların hazırlanmasına katkı sağlayan bir pozisyonda olmak bizleri memnun etmektedir. Bizlerin üretim ve ticarette standardizasyon süreçlerine etkin katılımı daha verimli bir süreci ve beraberinde rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacaktır. Standartlara uyum sağlamak özellikle ihracatta üstünlük oluşturmaktır. Ülkemizin ekonomik anlamda üst liglerde yer alabilmesinin yegane unsuru da ihracattır. İşletmelerimizin standardizasyon süreçlerini tamamlamaları, ürün ve hizmetlerinde uluslararası gereksinimleri sağlamaları hayati önem taşımaktadır. Tam da bu noktada özellikle üreticilerin söz konusu standartların oluşturulmasında söz sahibi olmaları ve bu sürece yön vermeleri son derece değerlidir."

Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi
Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi
Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi
Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi

Adem Şahin, Eskişehir, İhracat, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz 21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz 20:47 "Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? 20:31 Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı 19:59 Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu 19:42 TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor 19:34 Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım 19:06 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım TSK'ya gelecek olan 17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor         
21:54
Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek         
21:14
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık         
20:31
Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık         
20:01
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı         
19:54
Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi         
19:38
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:22
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 22:01:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement