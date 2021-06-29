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Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika

Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

29.06.2021 17:03

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 500 lirayı, en yüksek ise 499 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 496 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.248 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 619 milyon 327 bin 130,70 lira, işlem miktarı ise 1.248,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 636 milyon 314 bin 897 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika


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