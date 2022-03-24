Standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi

24.03.2022 18:56
Standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 926 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında, en düşük 926 bin lira, en yüksek 937 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 926 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.261 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 169 milyon 724 bin 419,80 lira, işlem miktarı ise 1.261,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 174 milyon 521 bin 488,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi Altının kilogramı 921 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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