Stanford'un dahi genci Durmuş Euronews'a konuştu: Her zaman sorgulayın, çok çalışın
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Stanford Üniversitesi'nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan Gözde Durmuş ise, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesine girdi.
Türkiye'nin bilim kadınları son dönemde dünya çapında başarılarıyla gündeme geliyorlar. Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ve ilk kadın cerrah olan Dr. Dilek Gürsoy, geçtiğimiz sene Nisan ayında Almanya'nın tıp alanında en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne layık görülmesinin ardından bu sene German Medical Award adlı kurum tarafından yılın doktoru seçildi.
Stanford Üniversitesi'nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan Gözde Durmuş ise, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:00
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