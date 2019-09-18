Son Dakika Haberleri: Stanford'un dahi genci Durmuş Euronews'a konuştu: Her zaman sorgulayın, çok çalışın
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Stanford'un dahi genci Durmuş Euronews'a konuştu: Her zaman sorgulayın, çok çalışın

56 dakika önce

Stanford Üniversitesi'nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan Gözde Durmuş ise, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesine girdi.

Stanford'un dahi genci Durmuş Euronews'a konuştu: Her zaman sorgulayın, çok çalışın, System.String[]

Türkiye'nin bilim kadınları son dönemde dünya çapında başarılarıyla gündeme geliyorlar. Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ve ilk kadın cerrah olan Dr. Dilek Gürsoy, geçtiğimiz sene Nisan ayında Almanya'nın tıp alanında en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne layık görülmesinin ardından bu sene German Medical Award adlı kurum tarafından yılın doktoru seçildi.


Stanford Üniversitesi'nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan Gözde Durmuş ise, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesine girdi.

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Stanford Üniversitesi, Euronews, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:00 
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