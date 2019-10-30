Stankovic'ten Alışık Olduğumuz Bir Füze
17 dakika önce
Kariyerinin son döneminde Inter forması giyen ve birçok başarıya imza atan Dejan Stankovic, kendisine has uzaktan gollerinin bir tanesine 2006-07 sezonunda ezeli rakip Milan'a karşı imza atmıştı.
Kariyerinin son döneminde Inter forması giyen ve birçok başarıya imza atan Dejan Stankovic, kendisine has uzaktan gollerinin bir tanesine 2006-07 sezonunda ezeli rakip Milan'a karşı imza atmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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