Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar - Son Dakika

Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar

04.01.2021 11:55
Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar, System.String[]

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri kentte stant açarak, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri kentte stant açarak, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik Atatürk Parkı'na stant açan Genç Kızılay Gönüllüler küçüklere çikolata ikram ederken büyüklere kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Genç Kızılay Gönüllüleri, ikramlıklar hediye edilerek yeni yıllarını kutladı. Ziyaret edilen tüm personel duydukları memnuniyeti ifade ederek Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - BİLECİK

Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar
Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar
Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar

Bilecik, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar - Son Dakika


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