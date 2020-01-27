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Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı
7 saat önce
Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandıView on euronews.
Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:06
Son Dakika Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı Kongre'deki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle geldi Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!