Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı - Son Dakika Dünya

Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı

7 saat önce

Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandıView on euronews.

Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandıView on euronews

Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı

Staples Center, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:06 
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