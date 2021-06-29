Star Medica Hastanesi İşletme Direktöründen Ziyaret Yeni - Son Dakika

Star Medica Hastanesi İşletme Direktörü Atakan POLAT ve Yönetici Asistanı Rümeysa ALTUNDAĞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Atakan POLAT, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini belirterek, kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesinin hem kurumlara hem de şehre katkı sağlayacağını inandığını belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, kurumların güçlerini çalışmalarıyla yansıttığını belirterek "Kurumlararası uyum ve işbirlikleri her zaman topluma katkı sağlamıştır" sözlerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda İşletme Direktörü Atakan POLAT, Star Medica Hastanesi tarafından yapılan el işlemesi Türk Bayrağı tablosunu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e takdim etti.