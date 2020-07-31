Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika

Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar görmüştü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.45 sıralarında Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesinin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe halkını paniğe sevk eden yangın, ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Aliağa, İzmir, Star, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın taciz iftirasına cevap verdi: Kumpaslara girdiler Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti         
16:45
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı         
16:38
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti         
16:35
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı         
16:08
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı         
16:03
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu         
14:12
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak         
13:45
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi         
12:34
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü         
11:38
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz         
11:03
İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi         
10:33
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti         
09:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferinde ısrarcı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferinde ısrarcı         
09:31
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı         
07:35
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 04:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei