Son Dakika Haberleri: STAR Rafineri'den Aliağa Devlet Hastanesine destek
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STAR Rafineri'den Aliağa Devlet Hastanesine destek

1 saat önce

SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri, Aliağa Devlet Hastanesi'nin acil servisine tıbbi ve elektronik cihazlar ile mobilya desteği sağladı.

STAR Rafineri'den Aliağa Devlet Hastanesine destek, System.String[]
SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri, Aliağa Devlet Hastanesi'nin acil servisine tıbbi ve elektronik cihazlar ile mobilya desteği sağladı.
STAR Rafineri'den yapılan açıklamada, şirket tarafından, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Aliağa Devlet Hastanesinin acil servisine bağış yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, hastane acil servisinin genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan elektrokardiyografi (EKG) cihazı, acil müdahale ve travma sedyeleri, bilgisayar, hasta takip monitörleri gibi tıbbi ve elektronik cihazlar ile mobilya ve diğer eşyaların, STAR Rafineri tarafından temin edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Aliağa'da faaliyet gösteren bir şirket olarak bölgenin ihtiyaçlarını önemsediklerini ifade etti.
Öncelikli olarak sağlık ve eğitim alanlarında topluma değer katmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini aktaran İlter, şunları kaydetti:
"Bu çalışmaları, iş süreçlerimizle de uyumlu olacak şekilde paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik planlıyoruz. Aliağa'da yaşanmasını hiç istemediğimiz acil durumlarda, hızlı bir şekilde ve daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alınmasına katkıda bulunmak bizi çok mutlu etti."
Aliağa Devlet Hastanesi, Acil Servis, Aliağa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:18 Kaynak: AA
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