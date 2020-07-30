Star Rafineri içerisindeki yangında zarar büyük - Son Dakika

Star Rafineri içerisindeki yangında zarar büyük

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Ekipler yangına çok sayıda arazözle müdahale etti. Korkutan yangın, takviye ekiplerinin de gelmesi ile birlikte uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.