Son Dakika Haberleri: STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı

STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı

1 saat önce

SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı.

STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı, System.String[]
SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı. Genel Müdür Mesut İlter "Petkim'e nafta tedarikini gerçekleştirip, ilk faturayı kestik" dedi. (Mehmet Kara)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Petkim, CEO, İzmir, Aliağa, Ekonomi
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