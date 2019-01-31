STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı
1 saat önce
SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı.
SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı. Genel Müdür Mesut İlter "Petkim'e nafta tedarikini gerçekleştirip, ilk faturayı kestik" dedi. (Mehmet Kara)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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