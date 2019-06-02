STAR Rafineri Irak'tan petrol almaya başlayacak
1 saat önce
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov "Rafineride, şu ana kadar 1,5 milyon ton ham petrol işledik.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:58
SOCAR Türkiye
Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov "Rafineride, şu ana kadar 1,5 milyon ton ham petrol işledik. Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz." dedi.
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