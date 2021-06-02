STAR Rafineri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, küresel ölçekte enerji mevzuatına uyumun sistematikleştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleriyle uluslararası standardizasyonu öngören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas tarafından 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen tetkikler sonucunda STAR Rafineri ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alırken, SOCAR Türkiye'nin diğer iştiraki Petkim'in de söz konusu sertifikasyon kapsamında 2018'de aldığı belge yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu sürecinde yaptıkları çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"SOCAR Türkiye olarak tedarikten ürün satışına faaliyet zincirimizin her aşamasında verimli ve sürdürülebilir bir üretime odaklanıyor, bu kapsamdaki çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek daha yenilikçi çözümler için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz birikim, tecrübe ve iç kaynaklarımızla birlikte yeni yatırımlarımızdan doğan sinerjiyi, sürdürülebilir ve verimli bir enerji arzı için kullanıyoruz. Petkim'de yenilenen ve STAR Rafineri ile ilk kez aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerimizle sürdürülebilir üretim için yeni kaynaklar yaratarak verimli ve güvenli enerji arzında hem şirketlerimiz hem ülkemiz adına fark yaratmaya devam edeceğiz."