STAR Rafineri tam kapasiteye ulaştı

STAR Rafineri'nin yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyleyen Genel Müdür Mesut İlter "İşlediğimiz her 100 birimlik petrolün 91.5-92.0'sini beyaz ürüne çevirebiliyoruz. Bu da oldukça yüksek bir oran" dedi.