STAR Rafineri tam kapasiteye ulaştı
1 saat önce
STAR Rafineri'nin yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyleyen Genel Müdür Mesut İlter "İşlediğimiz her 100 birimlik petrolün 91.5-92.0'sini beyaz ürüne çevirebiliyoruz.
STAR Rafineri'nin yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyleyen Genel Müdür Mesut İlter "İşlediğimiz her 100 birimlik petrolün 91.5-92.0'sini beyaz ürüne çevirebiliyoruz. Bu da oldukça yüksek bir oran" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:37
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