STAR Rafineri, WEF'in Global Lighthouse Network'üne giren dünyadaki ilk rafineri oldu

SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) endüstri 4.0 teknolojilerini üretimde en iyi kullanan tesisleri kabul ettiği Global Lighthouse Network'üne giren dünyadaki ilk rafineri oldu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, geçen yıl başında bu platforma girmek üzere başvuruda bulunan STAR Rafineri'nin sahada yapılan incelemeler ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda WEF'in Geleceğin Fabrikaları'nın yer aldığı Global Lighthouse Network'üne girmeye hak kazandığı belirtildi.

Bu yıl Türkiye'den seçilen tek şirket olan STAR Rafineri'nin aynı zamanda dünyada bu ödülü alan ilk rafineri olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dünyanın en dijital rafinelerinden biri olma vizyonu ile tasarlanan STAR Rafineri'yi Geleceğin Fabrikaları ligine taşıyan en önemli adım, kuruluş aşamasından itibaren ileri teknoloji donanımı için hayata geçirilen 70 milyon dolarlık yatırım oldu. Bakım süreçleri de dahil olmak üzere rafinerideki varlıkların performans yönetiminin dijital olarak takip edilmesi, tesisin dijital ikizinin oluşturulması, makine öğrenmesi gibi alanları içeren ve oldukça kritik öneme sahip bu yatırımlarla, STAR Rafineri'nin motorin ve jet yakıt üretiminde yıllık yüzde 10'luk verim artışı sağlandı. Rafineride yakıt olarak kullanılan doğal gaz tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6 azaltılırken karbon emisyonunda 178 bin tonluk düşüş, su tüketiminde ise yılda 406 bin tonluk bir tasarruf sağlandı. Bu sonuçlar STAR Rafineri'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karına 35 milyon dolarlık katkı sundu."

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, Global Lighthoue Network'te yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "2020'de bu lige Türkiye'den seçilen tek şirket Petkim olmuştu. Bir yıl sonra ise rafineri-petrokimya entegrasyonunu hayata geçirdiğimiz bir diğer iştirakimiz STAR Rafineri bu özel lige girdi. Grubumuz bünyesindeki iki şirketimizle, böylesine önemli bir ödülü peş peşe almak bizlere büyük gurur veriyor. STAR Rafineri'nin dünya genelinde bu ödülü alan ilk rafineri olması da dijitalleşme konusunda dünyaya örnek olacak düzeyde bir dijital işleyişe sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.