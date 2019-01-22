Star Rafineri'ye, "En İyi Finansal Proje Yönetimi" Ödülü

STAR Rafineri, International Finance Awards kapsamında, "Best Financial Project Management - En iyi Finansal Proje Yönetimi" ödülünün sahibi oldu.

STAR Rafineri, International Finance Awards kapsamında, "Best Financial Project Management - En iyi Finansal Proje Yönetimi" ödülünün sahibi oldu.



STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, toplam yatırım bedeli 6.3 milyar dolar olan proje için Aralık 2012'de Türkiye'nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"SOCAR tarafından hayata geçirilen bu dev yatırımın 3.3 milyar dolarlık kısmı 29 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında proje finansmanı kredisiyle, kalan kısmı ise öz kaynaklardan karşılandı.



"Kredi miktarı, süresi ve kaynakları anlamında ilklere imza attığımız finansman paketimiz, bugüne kadar bize pek çok ödül kazandırdı.



"International Finance Awards kapsamında layık görüldüğümüz bu ödül ise proje finansmanımızı 5 yıl boyunca sözleşme kurallarına uygun, etkili ve başarılı bir şekilde yürütmemiz nedeniyle verildi.



"Gerek inşaat aşamasında yarattığı istihdam hacmiyle gerekse de çok kaynaklı ve en iyi yönetilen proje finansmanıyla hayata geçen; Türkiye ve Azerbaycan'a prestij ve değer katan rafinerimiz artık ürettiği katma değerli ürünlerle de ekonomiye fayda sağlayacak."



STAR Rafineri'nin finansman paketine 7 ülkeden uluslararası ticari bankalar, Türkiye'de bir banka ve ihracat kredi kuruluşları olarak toplam 23 finansal kuruluş iştirak ediyor.



Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 38 milyon ton petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, dizel, jet yakıtı ve nafta gibi stratejik ürünlerin ithalatını azaltarak cari açığın yılda yaklaşık 1.5 milyar dolar azaltılmasına katkı sağlayacak. (Fotoğraflı) - İstanbul

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