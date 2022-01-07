Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor

Son Güncelleme: 07.01.2022 10:06

Respawn Entertainment'ın geliştirdiği Star Wars Jedi: Fallen Order 2'nin çıkış tarihinin E3 2022 etkinliğinden önce olması planlanıyor.

Star Wars oyunlarının geleceği özellikle Knights of the Old Republic Remake ve açık dünya Ubisoft Star WArs oyunları gibi oyunlarla iyi görünüyor.

Geçen yıl EA, bu yıla kadar yeni Star Wars oyunlarını tartışmayacağını, ancak bu yılın ne zaman ve nerede olacağının büyük bir soru işareti olmaya devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Star Wars Jedi Fallen Order'dan kendi franchise'ı olarak bahsetti ve tek bir franchise bir şey ifade etmese de, birçok kişi için yeni oyun umutlarını dile getirdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Jeff Grubb sayesinde hayranlar Jedi: Fallen Order 2'yi ne zaman beklemeleri gerektiğini biliyorlar. Planlar değişse de, hayranların bunun yine de bir doğrulanmamış bilgi olduğunu bilmesi gerekir. Ancak Grubb'a göre, Star Wars Jedi: Fallen Order 2'nin E3 2022'den bir süre önce duyurulması muhtemeldir.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor
YORUMLAR
500

Star Wars, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Ticaret Bakanlığı, ürünleri güvensiz bulunan firmalara ceza yağdırdı
10:22 Ticaret Bakanlığı'ndan ürünleri güvensiz bulunan firmalara 4.1 milyon lira ceza
10:23 Frikik hilesi ortaya çıktı! Messi herkesi ayakta uyutmuş
10:18 Herkesi ayakta uyutmuş! Messi'nin frikik hilesi ortaya çıktı
10:09 Hande Yener, photoshop hatasıyla alay konusu oldu
10:05 Photoshopun dozunu kaçıran Hande Yener, paylaşımıyla alay konusu oldu: Temel Reis gibi olmuş
09:51 Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sağlık raporunu bekliyor
09:47 Günler önce İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain için kararını verdi
09:47 Bülent Ersoy Barbie akımına uyan son isim oldu
09:43 Barbie akımına uyan Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembelere büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 10:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement