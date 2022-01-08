Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri - Son Dakika

Respawn'ın 3. şahıs aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'da galaksiyi kapsayan bir macera sizi bekliyor. Terk edilmiş bir Padawan, eğitimini tamamlamalı, yeni güç yetenekleri geliştirmeli ve ışın kılıcı sanatında ustalaşmalı.

Star Wars Jedi Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD FX-6100/ Intel i3-3220

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Star Wars Jedi Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Star Wars Jedi Fallen Order kaç GB?

Star Wars Jedi Fallen Order'ı oynayabilmeniz için depolamanızda 55 GB boş alan gerekmektedir.

Star Wars Jedi Fallen Order Ne Kadar Sattı?

Star Wars Jedi Fallen Order, son yılların en iyi Star Wars oyunu seçilirken EA'nın yaptığı açıklamada Fallen Order 8 milyon adet kopya sattı.

Star Wars Jedi Fallen Order PS4 kaç GB?

Star Wars Jedi Fallen Order'ın PS4 cihazlarınızda kapladığı alan 60 GB olarak açıklandı.