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Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri - Son Dakika

Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri

08.01.2022 10:25
Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri

Respawn Entertainment'ın geliştirdiği ve EA'nın yayınladığı aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Fallen Order kaç GB? Star Wars Jedi Fallen Order ne kadar sattı? Star Wars Jedi Fallen Order PS4 kaç GB? Detayları haberimizde…

Respawn'ın 3. şahıs aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'da galaksiyi kapsayan bir macera sizi bekliyor. Terk edilmiş bir Padawan, eğitimini tamamlamalı, yeni güç yetenekleri geliştirmeli ve ışın kılıcı sanatında ustalaşmalı.

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Star Wars Jedi Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD FX-6100/ Intel i3-3220
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Star Wars Jedi Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Star Wars Jedi Fallen Order kaç GB?

Star Wars Jedi Fallen Order'ı oynayabilmeniz için depolamanızda 55 GB boş alan gerekmektedir.

Star Wars Jedi Fallen Order Ne Kadar Sattı?

Star Wars Jedi Fallen Order, son yılların en iyi Star Wars oyunu seçilirken EA'nın yaptığı açıklamada Fallen Order 8 milyon adet kopya sattı.

Star Wars Jedi Fallen Order PS4 kaç GB?

Star Wars Jedi Fallen Order'ın PS4 cihazlarınızda kapladığı alan 60 GB olarak açıklandı.

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Son Dakika Gamegar Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri - Son Dakika


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