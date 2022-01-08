Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri - Son Dakika

Respawn'ın 3. şahıs aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'da galaksiyi kapsayan bir macera sizi bekliyor. Terk edilmiş bir Padawan, eğitimini tamamlamalı, yeni güç yetenekleri geliştirmeli ve ışın kılıcı sanatında ustalaşmalı.
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Star Wars Jedi Fallen Order'ı oynayabilmeniz için depolamanızda 55 GB boş alan gerekmektedir.
Star Wars Jedi Fallen Order, son yılların en iyi Star Wars oyunu seçilirken EA'nın yaptığı açıklamada Fallen Order 8 milyon adet kopya sattı.
Star Wars Jedi Fallen Order'ın PS4 cihazlarınızda kapladığı alan 60 GB olarak açıklandı.
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