Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi sızdırıldı - Son Dakika

Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi sızdırıldı

Son Güncelleme: 09.08.2022 21:00

Playstation mağazasından kaynaklanan bir hata sonucu Star Wars Jedi: Survivor'ın tam çıkış tarihini öğrenmiş olabiliriz.

EA ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve en iyi Star Wars oyunlarının arasında tutulan Star Wars Jedi: Fallen Order, 2023 yılında Star Was Jedi: Survivor adında bir devam oyunu alacak. Çıkış tarihi olarak 2023 yılı dışında bir bilgiye sahip değildik, ancak bugün itibari ile tam tarihinin bilgisi sızdırılmış olabilir.

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Oyunun tam çıkış tarihi, PlayStation mağazasından kaynaklanan bir hata dolayısıyla Mart 2023 olarak gözüktü. İstek listesine eklenmesi için mağazaya açılan oyunun çıkış tarihinin mağaza sayfasında gözükmesi de haliyle oyuncuların dikkatini çekti. Bu verilen tarihin PlayStation mağazasından kaynaklanan teknik bir arıza olmuş olması, dolayısıyla verilen çıkış tarihinin de yanlış olması söylentisi de ortalıkta dolaşıyor.

Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi sızdırıldı

Aksaklığın fark edilmesinden kısa bir süre sonra mağaza sayfası düzenlendi ve çıkış tarihi silindi, ancak sosyal medyada bu söylenti büyük bir hız toplayarak yayıldı. Resmi olarak ise PlayStation, Respawn Entertainment ya da EA'den şimdilik bir açıklama gelmedi. Gelişme aşamasında 2022 yılı için çıkması planlanan oyunun 2023 yılının başına kayması ise zaten gayet olası bir durum.

Ana karakterimiz Cal Kestis'in (Cameron Monaghan) galakside sayıları çok azalmış olan Jedi'ları teker teker avlayan İmparatorluk'a karşı hayatta kalma savaşını anlatan Star Wars Jedi: Survivor, ilk oyunundan 5 sene sonrasını anlatacak. Yenilikçi ve sıkı mekanikler barındıran ve dikkat çekici karakterleriyle büyük bir macerayı anlatacak olan bu oyunun fragmanını izlemek için aşağıdaki videoya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi sızdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi sızdırıldı - Son Dakika
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