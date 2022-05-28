2019 çıkışlı Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı olacak olan Star Wars Jedi: Survivor duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi olarak 2023 gösteriliyor.

STAR WARS JEDI SURVIVOR DUYURULDU

Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 yılında çıkış yapmış ve gerek basından gerekse de oyunculardan bolca övgü almıştı. Yıllar içinde yaşanan Battlefront faciaları ve oyuncuların uzunca bir süre AAA bir Star Wars oyunu göremeyişinin ardından gelen Fallen Order, hayranları bir hayli mutlu etmiş ve kitlenin EA'e karşı duyduğu güveni de artırmıştı. İlk oyunun başarısından sonra devam oyununun ne zaman geleceği ise herkesin merak ettiği bir soruydu. Dün akşam saatlerinde EA tarafından yayınlanan bir fragmanla bu soru da cevaplanmış oldu.

EA, dün akşam yayınladığı trailer ile Star Wars Jedi: Survivor'u resmi olarak duyurdu. İlk oyundaki ana karakterimiz Cal Kestis'i imparatorluktan kaçarken izlediğimiz trailer Fallen Order sonrasında geçiyor. Her ne kadar ilk oyunda yaşananlardan sağ çıkabilmiş ve düşmanlarını atlatabilmiş olsa da Cal'in başı hala tehlikede. Fragmandan da gözüktüğü üzere yeni engizisyoncular ve düşmanlar hala onun peşinde.

Fragmadna gözüken bir başka detay ise Cal'in ışın kılıcını imparatorluğa kaptırması. Anlaşılan o ki ilk oyunda uzunca bir süre uğraşıp ürettiğimiz kılıcımız artık bizimle değil. Bu da Cal'in en azından yeni bir kılıç bulana kadar oldukça zorlu bir durumda kalacağını gösteriyor. Ayrıca fragmanda Cal'e yardımcı olabilecek bir arkadaş veya müttefikin de olmaması, Cal'in Survivor'da tek başına olacağına işaret ediyor olabilir.

Hikayesel anlamda çok fazla şey öğrenememiş olsak da fragman bize Survivor'la ilgili oldukça önemli bir bilgi verdi: Çıkış tarihi. Videonun sonunda gözüken yazıya göre Star Wars Jedi: Survivor 2023 yılında çıkış yapacak. Ayrıca paylaşılan diğer bilgilere göre Survivor yeni nesil bir oyun olacak ve PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Şimdilik EA'in oyunu eski nesil konsollara getirmek gibi bir niyeti yokmuş gibi gözüküyor.