Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor

25.02.2021 18:21
Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor

2005 yılında çıkan Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor.

Geliştirici Aspyr Media'nın birinci şahıs taktik nişancı oyunu Star Wars: Republic Commando'yu PlayStation 4 için dijital olarak ve 6 Nisan'da çıkacak ve Switch'i için 14.99 dolara piyasaya süreceğini duyurdu.

Star Wars: Republic Commando ilk olarak Xbox için Şubat 2005'te ve PC için Mart 2005'te piyasaya sürülmüştü. PC sürümü Steam, GOG ve Origin aracılığıyla elde edinilebilir.

Star Wars Republic Commando Duyuru Fragmanı

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/VPUQRA-chBw#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same- origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
Türkmenistan'da Kadir Gecesi dolayısıyla 463 mahkum affedildi Türkmenistan'da Kadir Gecesi dolayısıyla 463 mahkum affedildi Phaselis'e Tesis Yapılmasına Karşı Çevrecilerin Nöbeti 1 Haftadır Sürüyor. Phaselis'e Tesis Yapılmasına Karşı Çevrecilerin Nöbeti 1 Haftadır Sürüyor. SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti

Nisan, Star, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Kerem'in sırrı ortaya çıktı! Galatasaray'ın antrenmanında teknolojik hamleler!
19:27 fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk düdük geldi
19:22 AK Partili Şaban Çopuroğlu'nun milletvekilliği adaylığına itiraz geldi: Sonucu merakla bekliyoruz
18:43 AK Partili Canikli'nin yeğeninin hamile eşini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı! Genç kadından olay iddialar
18:42 Eze'den hayat öpücüğü! İstanbulspor'dan Başakşehir karşısında kritik galibiyet
18:33 Adım adım iç savaşa sürükleniyorlar! ABD'den sıcak çatışmanın başladığı Sudan'a kritik çağrı: Şiddeti durdurun
18:16 Kameralar sahayı bırakıp onu çekti! Takım Kadıköy'de, Batshuayi ise TFF 1. Lig maçında
18:04 Yok böyle maç! Sahasında devleşen Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı
18:02 Tayland'da festival coşkusu tüm ülkeyi sardı, başbakan su savaşına katıldı
17:37 Hatay'da enkazlar kaldırılınca ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2023 20:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement