Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe hasılatı üçlemenin diğer filmlerinin gerisinde kaldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe hasılatı üçlemenin diğer filmlerinin gerisinde kaldı - Son Dakika Dünya

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe hasılatı üçlemenin diğer filmlerinin gerisinde kaldı

6 saat önce

Star Wars serisinin merakla beklenen son filmi The Rise of the Skywalker, gösterime girdiği geçen hafta sonunda 374 milyon dolarlık bir hasılat elde etti ancak filmin diğer serilerine göre geride kaldı.

Sinema tarihinin en efsane serileri dendiğinde çoğu insanın ilk sıraya koyacağı, diğer insanların da listesinde mutlaka yer alacak olan "Star Wars (Yıldız Savaşları)" serisi, "Skywalker'ın Yükselişi" isimli 9. filmi gösterime girdiği ilk haftada 374 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, Aralık ayının en iyi gelirlerinden birini elde etse de üçlemenin diğer filmlerinden geride kaldı.

YÜZDE 20 DAHA AZ GELİR ELDE ETTİ

Serinin ilk filmi olan The Force Awakens'tan (Güç Uyanıyor) yüzde 30 daha az gelir elde eden bu son film, bir önceki The Last Jedi filminden ise yüzde 20 daha az gelir elde etti.

YÜKSEK MİKTARDA GİŞE HASILATI YAPMIŞTI

George Lucas'ın yaratıcısı olduğu Star Wars evreninin ilk filmi 1977 yılında gösterime girmişti. Bu son üçlemenin ilk filmi olan The Force Awakens 2015 yılında vizyona girmiş ve açılış hafta sonunda 517 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. İki yıl sonra gösterime giren The Last Jedi (Son Jedi) ise ilk hafta sonunda 450 milyon dolar gişe hasılatı edinmişti.

SENEYİ 1 MİLYAR DOLARI AŞAN GELİRLE KAPATABİLİR

The Rise of the Skywalker'ın diğer filmlere göre daha az gelir elde etmesi yine de yapımcı şirket Disney için olumsuz bir haber anlamına gelmiyor. Bu yıl gösterime giren Frozen 2, Aslan Kral ve Aladdin gibi filmler sayesinde büyük bir başarı elde eden Disney'in seneyi 1 milyar doları aşan bir gelirle tamamlaması bekleniyor.

ABD'DE YILIN EN İYİ ÜÇÜNCÜ AÇILIŞI OLDU

Diğer yandan JJ Abrams tarafından yönetilen, kimi uzmanlar ve Star Wars hayranlarından eleştiri alan The Rise of the Skywalker'ın dünyanın en büyük sinema pazarı olan Kuzey Amerika'da elde ettiği rakama Aralık ayı için iyi olduğu yorumu yapılıyor. Filmin gösterime girdiği hafta sonunda elde ettiği gelir ABD'de yılın en iyi üçüncü açılışı oldu.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe hasılatı üçlemenin diğer filmlerinin gerisinde kaldı
Star Wars, Aralık, Magazin, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyaca ünlü Hollywood filmleri için çarık üretti! Brad Pitt, Cem Yılmaz ve Tarkan'ı giydirdi
Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber
22:25 Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Son Dakika Haber
22:23 Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika Haber
22:20 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış - Son Dakika Haber
22:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de barıştan Libya'da mutabakattan geri adım atılmayacak" - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe hasılatı üçlemenin diğer filmlerinin gerisinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]