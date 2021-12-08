Star Wars: The Old Republic genişlemesi gelecek yıla ertelendi - Son Dakika
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Star Wars: The Old Republic genişlemesi gelecek yıla ertelendi

08.12.2021 09:01

Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith gelecek hafta çıkış yapması planlanıyordu ancak, genişleme paketinin çıkış tarihi 2022'ye ertelendi.

BioWare, Star Wars: The Old Republic'in yeni Legacy of the Sith genişlemesinin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak yapılan bir duyuru ile genişlemenin çıkış tarihini 14 Aralık'tan 15 Şubat 2022'ye ertelediler.

Proje direktörü Keith Kanneg'e göre, gecikme kısmen yakın tarihli bir açık test sunucusundan gelen geri bildirimlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kanneg, "Legacy of the Sith , ekibin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir şey, ancak lansmana yaklaştıkça, biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu açık." Sözlerine yer verdi. "İstediğimiz deneyimi sunmak için oyun boyunca değiştirdiğimiz ve hak ettiğimiz birçok alan ek testlere odaklanıyoruz."

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"Buna ek olarak, genel test sunucumuz (PTS) sırasında geri bildirimleriminiz bu genişlemeyi şekillendirmenize yardımcı olmak için paha biçilemezdi."

Kanneg, gecikmeye rağmen, hikaye içeriği dışında "genişlemenin çoğunluğunun" bu hafta içinte PTS'ye geri döneceğini de sözlerine ekledi.

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