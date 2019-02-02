Son Dakika Haberleri: Starbucks'ın Çinli Rakibi Wall Streeet'te Borsaya Girme Yolunda

Starbucks'ın Çinli Rakibi Wall Streeet'te Borsaya Girme Yolunda

11 dakika önce

Çin'de üst üste kahve mekânları açan Çinli kahve zinciri Luckin Coffee, Çin pazarında Amerikan Starbucks kahve zincirini 2019 yılı içinde geride bırakmayı amaçlıyor.

Starbucks'ın Çinli Rakibi Wall Streeet'te Borsaya Girme Yolunda, System.String[]

Luckin Coffee, bu bağlamda, Wall Street borsasında yer almak için hazırlıklarına başlamış durumda.

Borsada değerlendirilme işlemi 2019'un ikinci üç aylık döneminde başlayacak olan firmaya takriben 300 milyon dolar civarında gelir elde ederek; Çin'deki şube sayısında yükselişini sürdürme olanağı verecek. Luckin Coffee'nin borsaya giriş işlemi Crédit Suisse tarafından yönlendiriliyor.

Yalnızca bir yıl önce kurulmuş bulunan Luckin çekici fiyat politikası ve akıllı telefona yönelik uygulaması sayesinde hızla bir gelişim sağladı. Firma 2018 yılı içinde Çin'de 2.000 şube açtı; bu yıl içinde de 2.500 yeni şube açarak ülkede toplam 4.500 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Starbucks'ın Çin'de şu an için 3.600 şubesi mevcut olup bu piyasada takriben 3 milyar avroluk cirosu ve yüksek bir payı var. Ancak 2019 sonunda Luckin Coffe'nin şube sayısının Starbuck'ı geçmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:28 Kaynak: Bültenler

Wall Street, Starbucks, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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