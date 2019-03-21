Son Dakika Haberleri: Starbucks Start-up Yatırım Fonuna 100 Milyon Dolar Yatırdı

Starbucks Start-up Yatırım Fonuna 100 Milyon Dolar Yatırdı

1 saat önce

Starbucks, gıda ve perakende sektörlerinde yer alan start-up teknoloji şirketlerine odaklanan bir yatırım fonu oluşturmak için özel sermaye şirketi Valor Equity Partners ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Starbucks Start-up Yatırım Fonuna 100 Milyon Dolar Yatırdı, System.String[]
Starbucks, gıda ve perakende sektörlerinde yer alan start-up teknoloji şirketlerine odaklanan bir yatırım fonu oluşturmak için özel sermaye şirketi Valor Equity Partners ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Starcbucks, önümüzdeki aylarda toplam 300 milyon dolar yatırım yapmayı amaçladığı Valor Siren Ventures I adlı fona 100 milyon dolar yatırdığını açıkladı. Valor'un şirketi aracılığıyla sağlanan fonun yanı sıra, Starbucks start-uplarla doğrudan ticari anlaşmalar yapabilecek.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson yaptığı açıklamada, "Yenilikçi fikirlerin gelecek için yakıt olduğuna inanıyoruz ve şirketimizin içindeki içecek, deneyimsel perakende ve dijital volan arasındaki bu mirası geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Starbucks, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Starbucks Start-up Yatırım Fonuna 100 Milyon Dolar Yatırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]