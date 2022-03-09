Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

09.03.2022 08:32
Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Starbucks ve McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Starbucks ve McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü ABD'li kahve zinciri Starbucks, ürünlerinin sevkiyatı ve bir lisans sahibi tarafından işletilen kafeleri de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü fastfood zinciri McDonald's'ta Rusya'daki 850 restoranın tamamını geçici olarak kapatacağını ve fakat 62 bin çalışanına ödeme yapmaya devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

YORUMLAR
500
ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Starbucks, Lisans, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
08:17 Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
07:58 Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: İstanbul'a beklenen kar geliyor! Ülke donacak
07:51 Bayern Münih gol oldu yağdı; Liverpool yenilgiyle turladı
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 08:38:30. #1.13#
SON DAKİKA: Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement