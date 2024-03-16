Starbucks, Web3 stratejisini yeniden gözden geçiriyor

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Küresel kahve zinciri Starbucks, Odyssey Beta programı ile NFT alanındaki yolculuğunu yeniden değerlendirme kararı alarak müşterilerine veda ediyor.

Düşük NFT Talebi Starbucks'ı da Vurdu

Starbucks, NFT tabanlı Odyssey Beta ödül programını kapatma kararı aldı. Bu gelişme, Amerika merkezli global kahve devinin resmi blogundan yapılan duyuruda açıklandı. Şirket, mevcut ödül sistemini dijital varlıklarla genişletme girişimi olan bu programın, gelecek planlamaları doğrultusunda evrim geçireceğini ve bu nedenle 31 Mart 2024 itibarıyla sonlandırılacağını belirtti.

Starbucks'ın Odyssey Beta programı, müşterilerine özel tasarım NFT'ler (Non-Fungible Tokens) aracılığıyla farklı deneyimler sunmayı amaçlamıştı. Bu NFT'ler, "Stamps" olarak adlandırılan ve koleksiyon değeri taşıyan dijital eserler şeklindeydi. Starbucks, bu pulların Nifty Gateway isimli önde gelen NFT platformunda erişilebilir olmaya devam edeceğini ve kullanıcıların bu dijital varlıkları hem Nifty pazar yeri üzerinden alıp satabileceklerini hem de istedikleri takdirde harici cüzdanlara transfer edebileceklerini açıkladı.

Ayrıca, şirket 19 Mart'ta Odyssey programının Discord sunucusunu da kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu platform üzerinden toplulukla iletişim kurma ve geri bildirim alışverişinde bulunma niyetinde olan Starbucks, müşterilerin gelecekte bağ kurabilecekleri yeni alanlar oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Starbucks'ın bu adımı, özellikle NFT pazarının düşük performans sergilediği bir dönemde geldi. Örneğin, şirketin Nisan 2023'te lansmanını yaptığı ve her biri 100 dolar fiyat etiketi taşıyan "Starbucks First Store Collection" adlı NFT serisi, beklenen satış başarısına ulaşamamıştı. Bu gelişme, genel olarak Ethereum ağı üzerinde gerçekleşen NFT mintlemelerinin tarihi düşük seviyelere indiği bir zaman dilimine denk geldi.

Starbucks, programın kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, müşterilerin sürekli katılımı ve geri bildirimlerine duyduğu minnettarlığı ifade etti. Starbucks tarafından yapılan açıklamada ayrıca, topluluk ve müşteri sadakatini artırma yolunda elde ettikleri deneyimleri daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.