Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı? - Son Dakika
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Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı?

08.07.2022 13:00
Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı?

Starlink Maritime ile teknede internete bağlanmak mümkün. Denizin ortasında 350 Mbps internet sunacak Starlink'in fiyatı ne?

Uydudan internet hizmeti Starlink, kullanım ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce hareket eden araçlara Starlink terminali yerleştirilebileceği müjdesini veren SpaceX, Starlink Maritime ile denizin ortasında bile internete girilebileceğini söyledi. Fakat teknede Starlink'e bağlanma maliyeti cep yakacak gibi duruyor.

Starlink Maritime fiyatı ve özellikleri

SpaceX tekneler, gemiler ve yatlarda uydudan internet erişimi için izin aldığını duyurdu. ABD'nin düzenleyici kurumu FCC'den gelen son onay sayesinde, Starlink Maritime denizin ortasında 350 Mbps'ye varan internet hızı sunacak.

Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı?

Starlink tekne bağlantı fiyatı ise normal internet ağlarından oldukça yüksek. Starlink for RVs paketi kapsamında sunulan denizden internet keyfi 5 bin dolarlık bir etikete sahip. Ancak şirket, müşterilerin RV terminallerini kullanmadıkları zamanlarda devre dışı bırakabileceklerini söyledi. Yani her ay 5000 dolar verme zorunluluğu bulunmuyor.

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Aslında Starlink tekne bağlantısının fiyatı 5000 dolar ile sınırlı değil. RV paketini satın almak isteyen müşterilerin tek seferlik 10 bin dolar ödemesi gerekiyor.

Starlink tekneler, gemiler ve yatlar için ilk defa yüksek hızlı internet ve düşük gecikme hızı sunabileceğini iddia etti. SpaceX CEO'su Elon Musk, teknelerde kullanılacak terminallerin normalden farklı olduğunu söyledi. Bu antenlerin çift kanal kullandığını ve aşırı rüzgara, fırtınaya veya tuzlu suya dayanabileceğini belirtti.

Yeni tekneden Starlink hizmetinin ABD, Avrupa (Türkiye, Norveç, İsveç ve Finlandiya hariç), Avustralya, Brezilya, Şili, Avustralya'nın belirli bir kesimi ve Yeni Zelanda açıklarında erişilebilir olacağı belirtildi. Türkiye'ye ne zaman geleceğini şimdilik bilmiyoruz.

Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı?

Starlink'in normal fiyatlarının da zamlandığını hatırlatalım. Evde Starlink ağına kayıt olmak isteyen kullanıcılar, zorunlu terminal kiti için 599 dolar ve aylık abonelik için 110 dolar ödemek zorunda. SpaceX, zam kararının enflasyondan kaynaklandığını söyledi.

Siz Starlink Maritime hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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