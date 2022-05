Starlink, seyahat etmeyi sevenler için uygun fiyatlı paketini duyurdu!

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink mobilite yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bir süredir bu konuda çalışmalarını yürüten şirket artık bazı araçlarda internet kullanımını mümkün kılıyor. Son gelişmeyi Elon Musk, Twitter aracılığı ile takipçilerine duyurdu.

Uydu interneti artık hareket halinde kullanılabilecek!

Starlink geçtiğimiz günlerde yeni Portability (Taşınabilirlik) özelliği hakkında ilk bilgileri vermişti. Kullanıcılar bu sayede evlerinden uzakta Starlink hizmetinden yararlanmaya devam edebiliyorlar. Kullanıcılar, 110 dolarlık Starlink üyeliğine ek olarak 25 dolarlık Portability ücreti ile ayda 135 dolar karşılığında bu hizmete sahip olabilecek.

Elon Musk, Starlink'in araçlar sunacağı uydu interneti hakkında Twitter üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Starlink artık karavanlar, kampçılar ve diğer büyük araç kullanıcıları için mevcut (not, anten arabalar için çok büyük )

Starlink now available for RVs, campers & other large vehicle users (note, antenna too big for cars) https://t.co/uwKwduNioj — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022

Bu açıklama ile Starlink müşterileri bundan böyle hareket halindeyken uydu aracılığı ile internete bağlanabilecekler. Elon Musk'ın karavan ve diğer büyük araçlar için bu sistemin uygun olduğunu belirtiyor. Ancak antenlerin büyüklüğünü gerekçe göstererek bu teknolojinin henüz otomobiller için uygun olmadığını söylemesi ise bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratmış olabilir.

Yaklaşık 5-6 kg olan bu antenler ağırlıkları ile olmasa bile muhtemelen boyutları ile araçlar için uygun konumda değil. İlerleyen dönemde antenlerin de gelişmesi ile birlikte bu teknolojinin yakında otomobillerde de kullanılmasını bekliyoruz.

Starlink, hali hazırda 32 ülkede kullanıma sunulmuş durumda. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kullanıma açılan bu sistem için Türkiye ise henüz bekleme listesinde. Ağını gittikçe geliştiren Starlink, yakın zamanda diğer ülkeler ile birlikte Türkiye'de de kullanıma açılabilir.

Peki siz Türkiye'de Starlink uydu internetini kullanmayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.