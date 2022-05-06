Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı! - Son Dakika
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Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı!

06.05.2022 14:20
Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı!

Starlink, Portability isimli yeni özelliğini devreye aldı. Bu gelişme ile 25 dolar karşılığında anteni farklı konumlara götürmek mümkün,

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, mobilite çözümlerine ayak uydurmaya başladı. Karavanda kamp yapan veya hafta sonu gezintilerine çıkan kullanıcılar, artık yanlarında Starlink internet ağını da götürebilir.
Portability (Taşınabilirlik) adlı yeni özellik, kullanıcıların evden uzakta olduklarında Starlink hizmetini kullanmalarına fırsat veriyor. Ayda 135 dolar ödeyen (110 dolar abonelik, 25 dolar Portability) tüm Starlink müşterileri, Portability özelliği sayesinde yoldayken bile uydudan internete bağlanabilir.
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Starlink'i başka konumlarda kullanmak artık mümkün
SpaceX, Starlink internet hizmetinin uydu antenlerini yeniden konumlandırma fırsatı sağlayan Portability özelliğini duyurdu. Aylık 25 dolar ödeyen müşteriler, bu özellik sayesinde antenlerini farklı konumlara götürebilecek. 5-6 kg arasındaki antenler, müşterilere daha fazla esneklik sağlayacak.

Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı!

SpaceX'in açıklamasına göre Portability, müşterilerin Starlink hizmetini "geçici olarak" yeni konumlara taşımalarına ve Starlink'in aktif kapsama alanı sağladığı her yerde yüksek hızlı internet almalarına olanak tanıyor.

Ancak Starlink, henüz aktif hareket halinde kullanımı desteklemiyor. Bu yüzden de konumunu değiştirmek isteyen kullanıcılar, hizmet alanı içinde kalan ve gökyüzünü net bir şekilde gören sabit bir yer bulmak zorunda.


"Starlink'i yeni bir konuma götürmek, özellikle kullanımın yoğun olduğu veya ağ tıkanıklığı zamanlarında hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilir."
Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı!

Tatil dönemlerinde veya kamp gezilerinde bile yüksek hızlı internet imkanı sunan bu özellik ile aylık internet faturası da kabaracak gibi duruyor. Daha önce enflasyonu sebep göstererek fiyatlarda artış yaşatan Starlink, Portability ile müşterilerinden 135 dolar alacak.
Aslında geçtiğimiz yıldan bu yana aktif olan Portability, nihayet tüm kullanıcılara genişletilmiş durumda. Uzaydan internet projesi, altyapısı olmayan bölgelere genişbant sunmasıyla daha fazla benimsendi, ancak aylık ödemenin 135 dolara çıkması bu esnekliği tartışmalı hale getirdi.
Peki sizin yeni özellik hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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Elon Musk, Ukrayna, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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