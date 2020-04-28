'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü - Son Dakika

'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü
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Ünlü iş insanı Elon Musk'ın 'hızlıö internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü.
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın 'hızlıö internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi. Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızı olan Starlink, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görüldü. Uydu serisinin görüntüleri, bir vatandaşın kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:32 Kaynak: DHA
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