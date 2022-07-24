Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi - Son Dakika
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Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi

24.07.2022 01:38
Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Gaziantep semalarında görüntülendi.

Elon Musk'ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Gaziantep semalarında görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde görülen uydular vatandaşlarda büyük merak uyandırdı.

Elon Musk'a ait olan Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Gaziantep'ten görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzünde görülen uyduların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uyduların geçişini görüntüledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Elon Musk, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi - Son Dakika
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