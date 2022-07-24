Elon Musk'a ait olan Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Gaziantep'ten görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzünde görülen uyduların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uyduların geçişini görüntüledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Elon Musk, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi - Son Dakika

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