Starlink uyduları Türkiye'nin üzerinde görüldü!

Starlink uyduları bugün akşam saatlerinde yörüngede Türkiye'nin üzerine denk geldiği için çıplak gözle görülebildi. Grup halinde gözlemlendikleri için bu durumu gören kişilerin büyük bir kısmı şaşkınlık içerisinde video kaydına aldı.

Starlink uyduları nasıl çıplak gözle görülüyor?

Uydu interneti fikri uzun yıllardır tüm dünyanın gündeminde. Sektörün lideri ve temel hizmet sağlayıcısı şu an için Elon Musk'ın Starlink uyduları olsa da rakipsiz değil. Fakat yörüngede 2 binden fazla uydusu bulunuyor. Üstelik Musk, 2027 yılına kadar bu sayıyı 40 bine çıkarmak için FCC'den (Federal İletişim Komisyonu) izin almayı başardı.

Yukarıdaki görselde ve aşağıdaki Tweet'te yer alan videoda görebileceğiniz gibi Starlink uyduları henüz sayısı planlananın 20'de 1'i kadar olmasına rağmen gözle görülür bir hale geldi. Bunun en büyük nedeni ise diğer uyduların aksine orta (2 bin – 35 bin km) değil, alçak dünya yörüngesinde (160- 2 bin km) yer alması.

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Dolayısıyla bu durumun bazı dezavantajları da mevcut. Örneğin geceleri uzun pozlama ile evrenin fotoğraflarını çeken pek çok kişi bu uyduların işlerine engel olduğu söylüyor. Buna benzer bir durumu ise gözlemevinde çalışan gök bilimciler dile getiriyor. Bunu yalnızca gördüğümüz fotoğraf karesinde yer alması olarak değil, işlenen verinin bozulması olarak düşünmemiz gerekiyor.

Buna ek olarak, uzaya fırlatılacak basit bir roketin bile alçak yörüngeyi 40 bin uyduyla çarpışmadan geçebilmesi için uluslararası planlamaların yapılması gerekiyor. Buna bir de uzay çöplüğü olarak tarif ettiğimiz, boyutu 1-2 milimetreden 10 metreye kadar olan ve hızları saatte binlerce kilometreyi bulan, yüz binlerce metal parçayı eklediğimiz zaman işler oldukça tehlikeli bir hale bürünüyor.

SpaceX'in uydu internet hizmeti için uzaya gönderilen ve sayısı 2 bini aşan Starlink uydularının bir kısmı Türkiye'den üzerinde çıplak gözle görüldü. #Starlink pic.twitter.com/cmNQCrqQVQ — M. Can AKA (@mcaka_17) July 23, 2022

Bu nedenle şu anda başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülke ve akademisyen bu projenin acilen durdurulması gerektiğini söylüyor. İptal edilmese bile en azından 2027 yılına kadar olan 20 katlık büyümenin bir çözüm bulunana kadar ertelenmesini istiyor. Fakat Musk'ın ekibi ve ABD olası senaryoları çalışmış olacak ki fırlatmalar hiç bir erteleme olmadan planlana uygun gidiyor.

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