Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Isparta'dan gözlendi. Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 22.05'de gökyüzünde belirmeye başladı. Çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.

STARLİNK UYDULARI GEÇTİ

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Bozhane Limanı'nın açıklarında görüldü.

MERAKLA O ANLARI KAYDETTİLER

Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna ise saniye saniye yansıdı.

Çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.