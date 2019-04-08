Starmer: Brexit Anlaşması İçin Hükümetin Duruş Değiştirmesi Gerek

– Birleşik Krallık muhalefet partisi Brexit Bakanı Keir Starmer, muhalefetin ülke hükümetiyle görüşmelere sadece ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki fikri değişmesi durumunda devam edeceğini söyledi.

– Birleşik Krallık muhalefet partisi Brexit Bakanı Keir Starmer, muhalefetin ülke hükümetiyle görüşmelere sadece ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki fikri değişmesi durumunda devam edeceğini söyledi.



Starmer tarafların halen ileriye dönük ortak bir yoıl bulamadıklarını söyledi ve ekledi, "Herkes hükümet ile görüşmelere devam etmemiz, umuyor, ancak bunun tek yolu hükümetin Brexit konusundaki duruşunu değiştirmesi olacak" dedi. Starmer ayrıca, muhalefetin hükümetin ne teklif edeceğini beklediğini belirtti.



Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in bir anlaşamaya varılması için hükümetin kırmızı çizgilerini değiştirmesi gerektiğini söylemesine rağmen, tarafların anlaşacağı konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.



Başbakan Theresa May, parlamentodan üç kez reddedilen Brexit anlaşması sonrasında, muhalefetle anlaşmanın Brexit'in tek yolu olduğunu söylemişti.



Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, May'in bir anlaşmaya varılabilmesi için elinden geldiğini yaptığını söylemişti.

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