Starsand için yeni bir fragman yayınlandı! - Son Dakika
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Starsand için yeni bir fragman yayınlandı!

21.06.2021 15:01

Yayıncı Toplitz Productions ve geliştirici Tunnel Vision stüdyosu, hayatta kalma temelli oyun simülatörü Starsand için yeni bir fragman yayınlandı. Starsand ne zaman, hangi platform için yayınlanacak? İşte detaylar!

Toplitz Productions'ın yayıncılığını, Tunnel Vision stüdyonun geliştiriciliğini yaptığı çölde geçen hayatta kalma oyunu Starsand için yeni bir fragman yayınlandı.

Oyuncular, oyunu oynarken ana karakterin bu zorlu yere nasıl geldiğini anlamalı ve evinin yolunu bulmak için eski bir uygarlığın sırlarını ortaya çıkarmalıdır. Starsand bizlere, bir çöl ortamında keşif, işçilik, avcılık, inşa etme ve düşmanlarla savaşma fırsatları sunuyor.

Starsand, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde Steam'de yayınlanacak.

STARSAND TANITIM YAZISI

Gün planlandığı gibi başlıyor. Çölün ortasında, senin gibi insanlarla birlikte büyük bir hırs ve motivasyonla hayatın için koşuyorsun. Aylar süren hazırlık ve çalışma nihayet meyvelerini verecek… O da ne? Aniden müthiş bir kum fırtınası başlıyor, göz gözü görmüyor ve kendini bu haşin, sıcak çölün ortasında yapayalnız buluyorsun. Issız, amansız, yakıcı ve uçsuz bucaksız bir kum denizinin ortasındasın.

Kavurucu sıcağı teninde hissediyorsun, rüzgâr kumları suratına çarpıyor, göz alabildiğine çöl ve kumdan başka bir şey yok… var mı yoksa? Ufukta hareket eden bir şeyler var. Ne olabilir acaba?

İlk aklına gelen: Hayatta kalmak.

İkinci aklına gelen: Mutlaka yardıma gelirler.

Acı içinde fark ettiğin: Kimseler gelmeyecek, tek başınasın.

Ve büyük soru: Neredesin ve gökte neden iki ay var?

STARSAND TANITIM FRAGMANI

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Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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