"Start-Up Days" Birleşmiş Milletler Raporunda 'İyi Uygulama' seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Start-Up Days' Birleşmiş Milletler Raporunda 'İyi Uygulama' seçildi - Son Dakika

"Start-Up Days" Birleşmiş Milletler Raporunda 'İyi Uygulama' seçildi

6 saat önce

Yıldız Holding'in açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı Start-up Days, Birleşmiş Milletler Global Compact'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda inovasyon alanında "iyi uygulama" olarak yer aldı.

Yıldız Holding'in açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı Start-up Days, Birleşmiş Milletler Global Compact'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda inovasyon alanında "iyi uygulama" olarak yer aldı. İnovatif girişimci programı olan ve Yıldız Holding tarafından düzenlenen Start-up Days, holding bünyesindeki grup şirketleri ile işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.


Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact'in hazırladığı İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda Yıldız Holding'in Start-up Days programı inovasyon alanında "İyi uygulama" olarak yer aldı. Yıldız Holding Start-up Days programına ilişkin ayrıntıları aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı. Yahya Ülker, "Start-up Days programı şirketimize, inovatif bir yol ve bakış açısını kazandırmanın yanı sıra teknoloji odaklı, maliyet avantajlı inovatif çözümler gibi sürdürülebilir rekabetçi avantajlar da sağlıyor. Start-up'lar da programımız sayesinde ürün ve hizmetlerinin satış şansını yakalıyor ve Yıldız Holding referansıyla müşteri güvenini sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda gruba bağlı şirketlerden ürün ve hizmetler konusunda alınacak geri bildirimlerle ürünün ve hizmetin iyileştirilmesi-geliştirilmesi de mümkün oluyor. Start-up Days buluşmalarının sonrasında, şirketimiz tüm başvuruları süzgeçten geçiriyor. Son aşamada değerlendirilen projelerden finale kalan startup'larla sözleşme imzalanıyor" dedi.


Birleşmiş Milletler Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki koyduğu ilkelerle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik ediyor. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Yıldız Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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