Start-Up'lar, globale açılıyor - Son Dakika
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Start-Up'lar, globale açılıyor

6 saat önce

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve start-up'lara büyüme evresinde destek olmayı amaçlayan İstanbul Teknokent Entertech'in İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürüttüğü ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı, 2. Dönem çalışmaları için harekete geçti.

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Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve start-up'lara büyüme evresinde destek olmayı amaçlayan İstanbul Teknokent Entertech'in İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürüttüğü ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı, 2. Dönem çalışmaları için harekete geçti.


En büyük hedeflerinin start-up'lara global vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan İstanbul Teknokent Entertech'in Genel Müdürü Yasin Erol, "Girişimcilerin ICUBE eğitimleri sonrasında birçok tecrübe edindiğini gözlemliyoruz. Ancak finansa çok fazla bulaşıp amaç ve araç ayrımını kaybeden girişimci modelini biz reddediyoruz. Birinci aşamada öğretmek istediğimiz şu; gerçek paranın peşinde koşmak. Gerçek para dediğimiz şey de; piyasada ya müşteri olarak karşılık bulabilecek birileri ya da yatırımcı olarak onlara karşılık gelebilecek birileridir. Girişimcinin daha çok gerçek parayla muhatap olmasını sağlıyoruz" dedi.


İstanbul il sınırları içerisinde konumlanmış girişimlerin İngiltere pazarını çıkışını destekleyen ve aynı zamanda yurt dışı pazarlarda güçlenmesini sağlayan ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı'nın 2'nci döngüsü için de çalışmaların sürdüğünü anlatan Erol, "Bu programa katılan şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk veriyoruz. 2020 yılı Mart ayı sonu itibari ile programın ikinci dönemini tamamlayacağız. İkinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı'nı başarı ile bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileri ile satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere'ye götürüyoruz. Girişimciler potansiyel müşterilerle satış toplantıları gerçekleştirdi. Bir haftalık program sonunda İngiltere girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan girişimcilerimiz uluslararasılaşma noktasında gerçek bir yaklaşıma sahip olacaklardır" diye konuştu. - İSTANBUL

ODTÜ Teknokent, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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